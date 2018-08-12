От ненависти к сексу: как создается проект «Танці з зірками»

В глубинке ВДНХ, в одном из съемочных павильонов, я была еще весной, торжественно поздравляя Алену Луценко с победой в шоу «Голос країни». Прошло лето, и здесь снова кипит жизнь. Круглая сцена преобразовалась в паркет, на котором лишь в тени можно рассмотреть звездные силуэты.

Наблюдая за танцевальными баталиями уже который год, меня всегда интересовало, как создаются номера для звезд. Почему в первом сезоне Надя Дорофеева преобразилась в «мать драконов», кто увидел в Оле Поляковой Мэрилин Монро и как в этом году Анастасия Кумейко (NANA), партнерша альфа-самца Николая Тищенко, оказалась голой, прикрывая интимные места листиками и фруктами?

Надя Дорофеева, Оля Полякова, Анастасия Кумейко и Николай Тищенко Фото: «Телекритика»

Как мне рассказали создатели проекта, подобные образы – кропотливый труд и фантазия не только самих знаменитостей, но и команды режиссеров и стилистов. Работа над одной такой постановкой в среднем занимает практически целую неделю. Звезды и хореографы не выходят из спортзала, репетиционных баз и вообще, по-моему, не появляются дома. «В этом и специфика работы в подобных проектах», – объясняют режиссеры-постановщики «1+1», которые ведут проекты «Танці з зірками» и «Голос країни», Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская.

Как создаются номера для «Танців з зірками»

Наталья Ровенская и Наталья Лысенкова Фото: Ната Боровик

Наталья Лысенкова: Номера для каждой пары на паркете создаются совершенно по-разному. Над каждой постановкой работает целая команда, в которой есть мы – два основных режиссера-постановщика, – еще один режиссер Маша Григоращенко и две помощницы – Даша Гресь и Саша Погуляй. Так, каждая постановка, конечно же, зависит от стиля танца, идей, которые предлагают нам хореографы и звезды, и от музыки, которая будет сопровождать номер.

Креативный процесс создания этого сезона «Танців з зірками» мне удалось заснять еще до начала проекта. И вот они – генераторы идей, хореографы и авторы проекта в офисе на «1+1» Фото: Ната Боровик

Наталья Ровенская: Вообще все начинается с музыки. Чтобы придумать номер, нужно выбрать трек. Когда песня согласована, мы переходим на момент такого себе креативного брейншторма. И тут уже многое зависит от пары. Есть артисты, которые предлагают много идей, есть те, которые соглашаются на наши с Наташей предложения. Вот как, к примеру, было с Лесей Никитюк. Перед вторым эфиром она сказала, что хочет, чтобы ее номер вальса был связан с 1-м сентября. Мы долго думали, выслушали все предложения Леси, ее партнера Максима Ежова и решили: «Леся, ты будешь букетом!» (Смеются.) Леся посмотрела на нас и сказала: «Да без проблем!» (Хохочут.) Вообще все начинается с музыки. Чтобы придумать номер, нужно выбрать трек. Когда песня согласована, мы переходим на момент такого себе креативного брейншторма. И тут уже многое зависит от пары. Есть артисты, которые предлагают много идей, есть те, которые соглашаются на наши с Наташей предложения. Вот как, к примеру, было с. Перед вторым эфиром она сказала, что хочет, чтобы ее номер вальса был связан с 1-м сентября. Мы долго думали, выслушали все предложения Леси, ее партнера Максима Ежова и решили: «Леся, ты будешь букетом!» (Смеются.) Леся посмотрела на нас и сказала: «Да без проблем!» (Хохочут.)

Наталья Лысенкова: Или, к примеру, номер Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Как оказалось после нескольких репетиций, Павел очень пластичный, несмотря на то что танцами до этого не занимался. Мы решили воспользоваться этими способностями Паши и воплотить их в сальсу под песню Stromae «Tous Les Mêmes», где Сахневич сыграла Марию-Антуанетту.

О сложностях работы режиссеров на таких проектах

Наталья Лысенкова: Самое сложное, наверное, то, что мы, режиссеры-постановщики, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы номер получился удачным. Но из-за того, что все репетиции пар происходят практически в одно и то же время в разных местах, приходится одновременно следить за всеми танцевальными постановками участников, а это достаточно непросто. Поэтому мы просим, чтобы хоть на час пары приехали на паркет в павильон и показали нам часть своего выступления, так как в процессе постановки танца у участников возникают идеи, которыми они дополняют свой номер, а это необходимо учитывать в режиссуре.

Режиссер-постановщик проекта Наталья Лысенкова Фото: Ната Боровик

Наталья Ровенская: Наша задача в основном заключаются в том, чтобы найти у звезд самые сильные стороны и подчеркнуть их для того, чтобы номер выглядел органично. И, по правде говоря, цельный готовый номер рождается, как правило, буквально за пару дней до эфира. Но мы держимся, не теряем бодрости духа, и надеемся, что зрителям нравится наш труд.

Режиссер-постановщик Наталья Ровенская Фото: Ната Боровик

О реквизите и деньгах

Наталья Лысенкова: Нас часто спрашивают, почему у одних пар масса реквизита, а у других всего ничего. В первую очередь это зависит от пожелания самих звезд. Часто мы слышим, что пара уверена: их танец настолько полноценный, что реквизит может все испортить. Другие же, наоборот, считают, что без него задумка танца не получится. Тут, мне кажется, важно подчеркнуть, что у нас на проекте нет любимчиков или фаворитов, мы, как и все, понятия не имеем, кто покинет шоу после эфира или кто победит. Поэтому стараемся воплотить все творческие задумки наших участников и никого не обидеть.

Секретные материалы: какая пара в какое время выйдет в эфир и сколько будет длиться номер Фото: Ната Боровик

Наталья Ровенская: В вопросах реквизита важно работать с самими парами, ведь надо понимать, что звезды – не профессиональные танцоры и у всех них есть сильные и слабые стороны. Поэтому мы иногда настаиваем, что, к примеру, в этом номере реквизит поможет скрыть отсутствие пластики у звезды, а в другом – подчеркнуть его или ее сексуальность. К сожалению, застать репетиции всех звезд у меня не получилось, поэтому делюсь с вами кадрами, как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева репетировали свое страстное танго:

Что из этого получилось, вы могли наблюдать в эфире от 9 сентября:

Наталья Лысенкова: Подобный случай, когда реквизит, графика и наши идеи сыграли ключевую роль, был, наверное, в паре Павла Зиброва и Марии Шмелевой. Все началось с того, что на второй неделе проекта им достался хип-хоп. Вы вообще представляете Павла, танцующего хип-хоп? (Смеются.) И даже несмотря на то, что Павел сразу же смело принялся репетировать новый танец, мы решили все-таки подстраховаться и добавить в номер балет, его легендарные усы, чтобы максимально показать пару в выигрышном свете. Мне кажется, все получилось очень красочно.

Павел и Мария по решению зрителей покинули проект после третьего прямого эфира 9 сентября. Наталья Лысенкова: Так как все номера очень разные, конкретная сумма на один номер не выделяется. Есть общий бюджет проекта, который мы сейчас не можем озвучить, и от него отталкиваются все наши возможности. Если же говорить о самом дорогом реквизите, то пока в этом сезоне нам в немалую сумму обошелся лабиринт Маши Ефросининой в первом эфире. Точную его стоимость мы еще не подсчитали, но сами немного побаиваемся (смеется).

Первая неделя проекта – румба от Маши Ефросининой и Максима Леонова Кадр из проекта «Танці з зірками»

Наталья Лысенкова: Если на первый взгляд вам покажется, что там ничего особенного, то это совершенно не так. Уйма времени ушла на сварку, на то, чтобы подобрать именно этот бордовый оттенок, а не другой. Наталья Ровенская: Это было важно, так как нужно было изготовить цвет и форму настолько четко, чтобы мы совпали с 3D-графикой, которая параллельно была в эфире для создания объема этого лабиринта.

О самых сложных постановках

_ Фото: Ната Боровик

Наталья Лысенкова: Я помню, у нас была идея в прошлом году на выступление Нади Дорофеевой и Игоря Кузьменко собрать гору одежды на паркете – как символ того, что они как пара, по сюжету, завалили всю свою жизнь ненужными вещами.

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Наталья Ровенская: (смеется) В результате, помню, нам привезли десять мешков этих вещей! Мы с Наташей три раза по-разному собирали и разбирали эту кучу. Вы, наверное, не заметили, но чтобы куча выглядела более внушительно, мы забрали ступеньки, по которым пары спускаются на момент оглашения результатов. Поэтому в этом выпуске все пары вынуждены были выходить через центральных вход только ради того, чтобы один номер Нади и Игоря получился так, как мы этого хотели! Представляете? (Смеется.) Наталья Лысенкова: В общем, мы эти ступеньки поставили в центр, закрепили сеткой рабицей, а поверх набросали вещи. И поэтому мы в эфире тянули время, чтобы подготовить номер. Вот тут было сложно. А помните выступление в финале Алены Шоптенко и Ахтема Сеитаблаева?

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Наталья Лысенкова: Эта концепция у нас не получалась до последнего. Все пробы на репетициях были провальными. Нам нужно было показать, что эта пара якобы ждет дождя, а пошел песок. Наталья Ровенская: Я помню, даже были мысли менять концепцию за час до эфира. Но мы решили оставить все как есть на свой страх и риск. Подстраховались тем, что засунули кусок линолеума в поддон, а в это время мальчики-альпинисты сидели под потолком и по команде вытаскивали линолеум – и только тогда песок начал сыпаться так, как мы задумывали. Это было невероятно. Все сработало четко только на эфире! К слову, как по секрету рассказали мне режиссеры-постановщики проекта, вместо песка в этом номере использовалась манка.

О сексуальном притяжении в парах

Партнерша Николая Тищенко NANA на репетиции Фото: Ната Боровик

Наталья Лысенкова: «Танці» – это же чистой воды секс на паркете! Наша задача как режиссеров-постановщиков – воплотить этот секс в танец. Это всегда непросто, ведь звезды и танцоры первоначально не знакомы друг с другом, у многих из них дома есть семья и дети, а мы тут эротику ставим! (Смеется.) Но это необходимо, в этом и суть бальных танцев. Поэтому иногда нам приходится звезд, так сказать, раскрепощать. Мы вынуждены ложиться рядом с ними, показывать, как надо, а в свободное время водить в парк на прогулку, иногда даже в бар (смеется).

Уроки раскрепощения от Наташи Ровенской Фото: Ната Боровик

Если с бегом не получится, то можно кружиться Фото: Ната Боровик

Что поменялось на проекте с прошлого сезона

Какая репетиция без креативного продюсера проекта Владимира Завадюка? Фото: Ната Боровик

Наталья Лысенкова: Мы стали жестче в работе (смеется). Наталья Ровенская: Да, это однозначно. В прошлом сезоне мы были более лояльны к пожеланиям звезд. Бывало, соглашались с идеями, даже когда понимали, что все может провалиться. В этом году все не так. Если мы сразу понимаем, что задумку не удастся воплотить, не тратим на нее время, а сразу генерируем новую идею.

_ Фото: Ната Боровик

О вдохновении

Наталья Лысенкова: Мне кажется мы вдохновляемся от всего! Наталья Ровенская: Буквально от всего! (Смеется.) Наталья Лысенкова: В шоу «Танці з зірками» нам важно не только впечатлить зрителя внушительным реквизитом и объемом графики, нам важно раскрыть саму звезду, показать ее с той стороны, которая еще неизвестна аудитории. Поэтому мы много времени уделяем тому, чтобы услышать личные истории звезд, постараться вникнуть в них. Вот, к примеру, в этом сезоне будет история Оксаны Марченко. Мы очень хотели бы, чтобы зрители услышали ее. Или история Маши Ефросининой. Они очень трогательные.

Бизнес 12.08.2018 Все, что нужно знать о новом сезоне проекта «Танці з зірками»

Наталья Лысенкова: Конечно, помимо звездных откровений мы ищем образы и чувства, которые испытываем от книг или фильмов. Вот, например, у Паоло Соррентино есть фильм «Великая красота» (2013). У него так много в нем красивых, атмосферных кадров, что иногда хочется просто взять и повторить их при съемке. Наталья Ровенская: А мне вот очень нравится фильм «Красота по-американски» (реж. Сэм Мендес, 1999). И приоткрою секрет: в этом сезоне будет номер, где мы используем такое же количество лепестков роз, как было в картине. Мне очень хотелось передать эту эмоцию из фильма на наших «Танцях».

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Наталья Ровенская: У нас уже готова графика, мы закупили 30 килограммов лепестков. Так что, надеюсь, все получится, как задумывали. Также нас вдохновил «Сон в летнюю ночь» Александра Экмана . Когда мы в этом году в Чикаго смотрели его постановку, после спектакля час не могли с Наташей говорить, настолько сильно нас пробрали тогда эмоции. Наталья Лысенкова: Стараемся почаще ходить на балет, в театр. Например, «Гамлет» с моим любимым актером Бенедиктом Камбербэтчем. Это же просто захватывающе! Или почитайте «Тропик рака» Генри Миллера – он так тонко и на каких-то своих волнах передает простые истории, где фигурирует страсть, ненависть, любовь.

О невероятном

_ Фото: Ната Боровик