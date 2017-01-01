«От маргеланской редьки до артишока»: медиаовощи в огороде украинских СМИ

А вот и цветная капуста Влащенко. Она очень хорошо усваивается организмом. Ее могут употреблять и дети, и взрослые, а также те, у кого имеются проблемы с работой пищеварительной системы.

Не рекомендовано включать в рацион людям, которые страдают повышенным неприятием заносчивости и самолюбования. Если при таких особенностях употреблять цветную капусту, то усилятся болевые ощущения, возникнет раздражение кишечника.