Сегодня отмечается Международный день вегана, но это не означает, что я сделаю для вас подборку медийщиков-веганов или еще хуже – рецептов блюд из овощей. Лучше я вам расскажу о медиаовощах, которые растут в моем огороде. Начнем с самого забавного.
Перед вами маргеланская редька Гужва. Многих интересует, какая польза и вред от употребления этого овоща. Итак, редька является гибридной культурой, многие считают ее шпионом украинских огородов, который способен заразить своих соседей и нанести ущерб урожаю. Другие же отмечают его благотворное влияние. На данный момент сказать, вредна или полезен этот продукт, достаточно сложно, поэтому продолжаются допросы и заводятся уголовные дела. Может, просто обыкновенные редьки боятся конкуренции этого с виду простого, но внутри экзотического овоща.
Совсем рядом растет ее сородич – редис Щур. Этот овощ в дополнительном представлении не нуждается. На вкус редис обычно острый, но Щур получился водянистым. Возможно, причиной тому стали несмешные шутки, которыми его удобряли. При покупке редиса выбирайте корнеплоды с гладкой кожицей и без жиденьких светлых усиков.
Через грядку от Щура обитает свекла («буряк») Дорошенко. Король борщей и винегретов уже давно занял свое почетное место в рационе украинской культурной среды. И не просто так, ведь в народной медицине кулинарные рецепты со свеклой используются для лечения запоров. Поэтому блюда с бурячком Дорошенко частые гости фуршетов и званых ужинов.
А вот и цветная капуста Влащенко. Она очень хорошо усваивается организмом. Ее могут употреблять и дети, и взрослые, а также те, у кого имеются проблемы с работой пищеварительной системы.
Не рекомендовано включать в рацион людям, которые страдают повышенным неприятием заносчивости и самолюбования. Если при таких особенностях употреблять цветную капусту, то усилятся болевые ощущения, возникнет раздражение кишечника.
Один из моих любимых обитателей огорода – баклажан Ашион. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном рассматривается как овощ. Баклажан является одной из самых требовательных к условиям выращивания культур. Поговаривают, что ему сложно устроиться на желанное место работы – уж больно все любят баклажан за глянцевую фиолетовую поверхность. Польза этого плода заметна в профилактике атеросклероза, прочих болезней сердца, сосудов, поэтому баклажаны настоятельно рекомендуют употреблять пожилым людям.
Розовый лук Ефросинина тоже заслуживает внимания. Это неприхотливый овощ, который способен вырасти на любом телеканале. Правда, при его приготовлении без слез не обойтись. Лук стимулирует внутренние склоки в коллективе, но помогает наладить отношения в семье.
И если мы дошли до лука, то грех не вспомнить о его сородиче. Знакомьтесь – это чеснок Скичко. Твердый и упругий плод обладает острым вкусом и характерным запахом. Не советую употреблять в пищу этот овощ перед важной встречей, поскольку она может оказаться последней в вашей жизни. Стоит отметить, что он замечательно зарекомендовал себя во вовремя Евровидения-2017 в Украине. Удивительно, но гостей нашей страны не смутили специфические свойства Скичко.
Частая спутница на фуршетах «буряка Дорошенко» кукуруза Вольнова. Дело в том, что этот овощ тоже благотворно влияет на работу кишечника и помогает справиться с запорами.
Молодые початки употребляют в пищу в отварном виде. Для длительного хранения кукурузу часто консервируют – в этом случае она теряет часть своих полезных свойств, но зато значительно увеличивается ее срок годности.
Сладкий и полезный болгарский перец Суханов лучше всего растет на телеканале «Украина», где его обильно удобряют скандальными ток-шоу. Людям, страдающим депрессией, старческим маразмом, а также при ухудшении памяти, бессоннице, упадке сил и демотивации следует включать болгарский перец в меню. Чтобы сохранить аромат Суханова при обжарке, стоит добавить лук Ефросинину.
На десерт я оставила самый загадочный и редкий овощ – артишок Киселев. Это диковинное растение обладает не только полезными, но и опасными журналистскими свойствами. Вред артишока может зависеть от его размеров. Маленький молодой овощ можно употреблять в сыром виде, а вот крупный необходимо подвергнуть тепловой обработке, так как с возрастом волокна растения становятся более жесткими и трудными для переваривания. К сожалению, мой артишок уже достиг опасных для употребления в пищу размеров.