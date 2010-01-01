Остап Дроздов: «Залог войны в Украине – русскоязычные люди, которые упорно игнорируют концепт единого государственного языка»

Ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов прокомментировал на своей странице в Facebook инцидент с блогером Юрием Романенко. Напомню, за отказ разговаривать на украинском языке Дроздов выгнал Романенко из студии.

Свое заявление Остап назвал «Кейсом Дроздова». Я же решила выделить для вас основные тезисы этого спича.

Остап Дроздов:

«Я хочу, аби мій прецедент спонукав усю країну ще раз жахнутися від масштабів навіть не русифікації, а шовіністичної дискримінації укр.мови та україномовних».

«Але ваш (русскоязычных- прим.ред) мовний комфорт базувався на моєму дискомфорті, на дискомфорті мільйонів україномовних українців, які у своїй власній країні є мовно дискримінованими і мусять терпіти засилля вашої мови, недержавної».

«Тому що ви, носії російської мови, що ігнорують українську, маркуєте мою країну як країну русского міра. Ваша мова є мовою не лише Пушкіна, а й путіна. Ваша мова є мовою не лише Достоєвського, а й лугандонського найманця. Ваша мова є мовою не лише Цветаєвої, а й патріарха кіріла. Ваша мова робить мою країну країною русского міра. Свист куль і канонада градів звучить вашою мовою».

«Принципове ігнорування державної мови повинно піти в минуле. Досить уже. Мова йде про публічне (не побутове) застосування мови. Дорогі мої, ви мусите знати державну».

«Я з розумінням ставлюся до людей, яким важко говорити українською публічно в повному обсязі. В моєму ефірі російською спілкувалися Семен Глузман, Мустафа Джемілєв, Сергій Лойко, Юрій Касьянов тощо. Моя повага до них аніскільки не меншає і моя програма відкрита для них. Але звертаюся до всіх моральних авторитетів із середовища російськомовних: якщо вам важко освоїти державну мову, то на правах морального авторитета заохочуйте робити це молодше покоління, заохочуйте ваше коло знайомих та прихильників».

«Вперше в історії українського ТБ гостро постало питання: що робити з людиною, яка вільно володіє державною мовою, але демонстративно відмовляється нею говорити. Це не питання «не можу» - це свідома позиція «не хочу». Я зробив те, що відчув у той момент».