«Особенные»: «Громадське» покажет театр актеров с синдромом Дауна

Друзья, 7 апреля в «Мистецькому арсеналі» стартует совместный проект «Громадського телебачення», благотворительного фонда «Мистецький Арсенал» и театра «Паростки» – «Особенные». Как сообщает hromadske.ua, цель проекта – способствовать толерантности и создать равные возможности для людей с инвалидностью. В программу мероприятия входят спектакль театра «Паростки» и допремьерный показ документального фильма «Громадського» о роли искусства как инструмента интеграции людей с инвалидностью в наше общество.
Главные герои фильма и спектакля – люди с психическими особенностями, которые являются актерами театра «Паростки». Театр существует уже 15 лет и является первой в Украине творческой площадкой, где человек со статусом «инвалид» получает новый смысл жизни. Он доказывает эффективность реабилитации людей с задержкой психического развития с помощью театрального искусства.
«Когда мы говорим о творчестве, то вряд ли связываем это понятие с какой-то ограниченностью, – рассказывает руководитель и режиссер театра «Паростки» Виталий Любота. – Актерам особого театра приходится преодолевать собственные функциональные ограничения, самое тяжелое – это неверие и предвзятость в обществе. Несмотря ни на что, они играют в театр возможностей, а не в театр ограничений. Главное – захотеть увидеть такой театр, театр, где живут актеры чистой души».
«Для нас большая ответственность – поддержать инициативу «Громадського», – подчеркнула председатель правления благотворительного фонда «Мистецький Арсенал» Ольга Виеру. – Отношение к людям с инвалидностью и постоянная работа над созданием возможностей для них является лакмусом развития общества».
К поддержке проекта присоединились известные Украинцы: актриса театра и кино Римма Зюбина, музыкант Дмитрий Шуров (Pianoboy), арт-менеджер и музыкант Павел Гудимов, уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич, спортсменки паралимпийской сборной Украины Мария Лафина и Алиса Колпакчи, певица Александра Кольцова и кинорежиссер, заслуженный артист Украины Олесь Санин. Их видеообращение в поддержку людей с особенностями развития можно увидеть в эфире «Громадського», начиная с 21 марта.