«Особенные»: «Громадське» покажет театр актеров с синдромом Дауна

«Когда мы говорим о творчестве, то вряд ли связываем это понятие с какой-то ограниченностью, – рассказывает руководитель и режиссер театра «Паростки» Виталий Любота. – Актерам особого театра приходится преодолевать собственные функциональные ограничения, самое тяжелое – это неверие и предвзятость в обществе. Несмотря ни на что, они играют в театр возможностей, а не в театр ограничений. Главное – захотеть увидеть такой театр, театр, где живут актеры чистой души».

«Для нас большая ответственность – поддержать инициативу «Громадського», – подчеркнула председатель правления благотворительного фонда «Мистецький Арсенал» Ольга Виеру. – Отношение к людям с инвалидностью и постоянная работа над созданием возможностей для них является лакмусом развития общества».

К поддержке проекта присоединились известные Украинцы: актриса театра и кино Римма Зюбина, музыкант Дмитрий Шуров (Pianoboy), арт-менеджер и музыкант Павел Гудимов, уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич, спортсменки паралимпийской сборной Украины Мария Лафина и Алиса Колпакчи, певица Александра Кольцова и кинорежиссер, заслуженный артист Украины Олесь Санин. Их видеообращение в поддержку людей с особенностями развития можно увидеть в эфире «Громадського», начиная с 21 марта.