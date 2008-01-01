Основатель культового журнала «ОМ» поделился рецептом долгожительства

Игорь Григорьев приобрел известность как основатель и первый главный редактор журнала «OM». В 2008 году он начал музыкальную карьеру. В марте 2009-го и 2010 годов журнал GQ Russia дважды включал Григорьева в первую десятку самых стильных мужчин России. И не зря.
Сейчас музыканту 50 лет, но внешность и тонус Григорьева вызывают много догадок. В чем его секрет? Солнцеедство, стволовые клетки или сон в барокамере по заветам Майкла Джексона?
Все до банального просто, если придерживаться простых правил, которыми поделился создатель журнала «ОМ» у себя на странице в Facebook.
Меньше стресса, больше сна и правильное питание – вот и весь секрет Игоря Григорьева. «Слишком просто», – скажет читатель. В теории – да, но на деле выполнять эти правила то еще испытание. Попробуйте – и, возможно, сможете выглядеть так же отлично в свои 50, как и Григорьев.