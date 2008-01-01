Основатель культового журнала «ОМ» поделился рецептом долгожительства

Сейчас музыканту 50 лет, но внешность и тонус Григорьева вызывают много догадок. В чем его секрет? Солнцеедство, стволовые клетки или сон в барокамере по заветам Майкла Джексона?

Все до банального просто, если придерживаться простых правил, которыми поделился создатель журнала «ОМ» у себя на странице в Facebook.