Оскароносный режиссер снял рекламу для Louis Vuitton

Сэм Мендес («007: Координаты Скайфолл»), получивший 5 “Оскаров”, в том числе за лучшую режиссуру, снял ролик для рекламной кампании духов Louis Vuitton.
Лицом нового аромата Louis Vuitton Attrape-Rêves, который создавался Жаком Кавалье-Беллетрудом, стала Эмма Стоун (“Ла-Ла Лэнд”).
В минутном ролике актриса все время движется вперед: в одном кадре Стоун прогуливается по берегу океана, в другом спускается с холма, в третьем - в костюме и с серьезным видом шествует по коридору какого-то здания. И лишь в конце ролика Эмма останавливается, вероятно, чтобы насладиться ароматом рекламируемых духов. Все это действо происходит под песню Бейонсе XO.
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Фото: Getty Images