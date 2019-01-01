Оскароносный режиссер снял рекламу для Louis Vuitton

Лицом нового аромата Louis Vuitton Attrape-Rêves, который создавался Жаком Кавалье-Беллетрудом, стала Эмма Стоун (“Ла-Ла Лэнд”).

В минутном ролике актриса все время движется вперед: в одном кадре Стоун прогуливается по берегу океана, в другом спускается с холма, в третьем - в костюме и с серьезным видом шествует по коридору какого-то здания. И лишь в конце ролика Эмма останавливается, вероятно, чтобы насладиться ароматом рекламируемых духов. Все это действо происходит под песню Бейонсе XO.