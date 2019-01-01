ТЕЛЕКРИТИКА

Оскароносный режиссер снял рекламу для Louis Vuitton

Дуся

Сэм Мендес («007: Координаты Скайфолл»), получивший 5 “Оскаров”, в том числе за лучшую режиссуру, снял ролик для рекламной кампании духов Louis Vuitton.


Лицом нового аромата Louis Vuitton Attrape-Rêves, который создавался Жаком Кавалье-Беллетрудом, стала Эмма Стоун (“Ла-Ла Лэнд”).

В минутном ролике актриса все время движется вперед: в одном кадре Стоун прогуливается по берегу океана, в другом спускается с холма, в третьем - в костюме и с серьезным видом шествует по коридору какого-то здания. И лишь в конце ролика Эмма останавливается, вероятно, чтобы насладиться ароматом рекламируемых духов. Все это действо происходит под песню Бейонсе XO.

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Напомним, ранее мы писали , что Ким Кардашьян  объявила  о выходе собственного шоу эксклюзивно на Facebook Watch. 

Фото: Getty Images

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