Оскар 2018: известно имя ведущего юбилейной 90-й церемонии

Вы не поверите, но Джимми Киммел снова станет ведущим Оскара. Не смотря на его острые шуточки в адрес Мэтта Деймона и скандал с объявлением главного победителя, ему решили дать второй шанс. Именно Джимми станет лицом и голосом мероприятия, которое, к слову, в следующем году состоится в 90-й раз. Передает Variety.

«Быть ведущим «Оскара» стало высшей точкой в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (президенту Американской академии киноискусств, - прим.ред), Дон Хадсон (исполнительному директору организации, - прим.ред.) и академии, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми - Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд», - заявил Киммел.

Де Лука и Тодд снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

И да, Джимми не был бы собой, если бы не разбавил свою благодарственную речь юмором. «Если вы думаете, что мы облажались с концовкой в этом году, то подождите, пока не увидите, что мы подготовили для 90-й юбилейной церемонии!» - добавил комик.

Честно говоря, я даже представить себе не могу, что придумает Киммел на этот раз.

Фото: AL.com



