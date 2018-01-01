Осадочек остался: Кристина Агилера вспомнила былые обиды, связанные с Бритни Спирс

Бритни Спирс и Кристина Агилера с детства снимались вместе в телешоу "Клуб Микки Мауса", а позже, примерно в одно время, начали сольную карьеру.

В интервью речь зашла о четвертом альбоме Кристины Strippe 2002 года. В то время певица вела себя довольно развязно и имела соответствующий вид: ходила с пирсингом в носу, делала броский макияж, носила кожаные наряды и красила концы светлых волос в черный. Агилеру называли "плохой девченкой", противопоставляя невинной Спирс.

"Я помню, как мне было больно от рекламных роликов на MTV, в которых Бритни позиционировали как хорошую девочку, а меня как плохую, - вспоминает Кристина. - Будто нормально только одно — быть скромной и невинной. А если собираешься оставаться самой собой, то возникнут проблемы".

Это не первое интервью, в котором Агилера рассказывает о невольном противостоянии Бритни. В одном из эфиров The Late Late Show Кристина говорила, что была влюблена в Джастина Тимберлейка, но в юности он выбрал не ее, а Бритни.