Осадчая вдохновила Кароль на рождение второго ребенка

Друзья, признавайтесь, кто в это воскресенье смотрел спецпроект «Рік Голосу» на канале «1+1»?

Напомню, после финала шоу «Голос країни» программа «Світське життя» выпустила фильм «Светская жизнь. Год Голоса», посвященный самым популярным вокальным проектам страны «Голос країни» и «Голос. Діти».

В ленте Екатерина Осадчая рассказала, что своим примером вдохновила тренеров «Голосу країни» на рождение детей.

«Ну если Катя может вот так, до последнего месяца беременности, вести два проекта – «Голос країни» и «Светская жизнь», – то ничего не страшно, можно рожать», – отметила жена Сергея Бабкина Снежана.

Тина Кароль, которая воспитывает восьмилетнего сына Вениамина, также не против родить второго малыша.

«Тина говорила: "Ну, возможно, и мне нужно решиться на второго ребенка"», – рассказала Осадчая.