Осадчая не собирается идти в декрет и при чем тут Горбунов, Комаров и Полякова

Оказывается, я поспешила, сообщив вам, что Оля Полякова подсидела Катю Осадчую. Постоянная ведущая «Світського життя» не планирует после родов уходить в декрет и готова уже в марте начать новый сезон программы.
И неудивительно, ведь еще за неделю до того, как малыш появился на свет, Катя вовсю работала и вплоть до восьмого месяца беременности ездила в командировки. Поэтому в первом же выпуске программы зрители увидят интервью со звездой балета Сергеем Полуниным, которое Катя записала в Праге.
В новом сезоне «Світське життя» продолжит исследовать скрытые стороны жизни богатых и знаменитых в специальных журналистских сюжетах. Зрители узнают про эпатажные выходки украинских миллионеров, увидят тайные хобби и домашние коллекции звезд.
Но это еще не все! Изюминкой нового сезона программы будут приглашенные звездные гости, которые станут репортерами «Світського життя» на выдающийся событиях Киева. В жанре светской хроники себя проявят Юрий Горбунов, Дмитрий Комаров, Ольга Полякова и другие селебрити.
Друзья, как вам такой сюрприз? Я даже представить себе не могу, о чем Комаров будет разговаривать со звездами.