Осадчая и Горбунов рассекретили имя ребенка

Все мы знаем, что телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов не любят рассказывать о своей личной жизни. Об их свадьбе общественность узнала практически одновременно с новостью о рождении сына.

И вот на вечеринке по случаю 45-летия телеведущей Снежаны Егоровой, на которой присутствовал и муж Осадчей Юрий Горбунов, стало известно о том, как пара назвала сына, сообщает KP.UA.

Звездные родители выбрали для своего малыша имя с древнееврейскими корнями – Иван. Это имя означает «благодать Божия» и сулит своему носителю сказочное богатство, удальство и переизбыток жизненных сил.

Интересно, а фамилию ребенку чью дали?

Фото: viva.ua