Организаторов фестиваля «Кино против коррупции» уличили в коррупции

Нам стало известно, что организаторы фестиваля «Кино против коррупции», который стартует 14 сентября и пройдет в шести городах Украины, предприняли попытку подкупа руководителей образовательных учреждений Киева.

В частности, тренер юношеской гандбольной команды на Троещине Антон Мирославович сообщил нам, что организаторы предлагали ему содействие в покупке спортивного инвентаря в обмен на присутствие команды на кинопоказах.

«Предложили купить два кожаных мяча, – говорит тренер. – Мы на проезд потратим больше, чем эти мячи стоят, поэтому отказались».

В то же время Алина Георгиевна, глава ОСМД в Соломенском районе, утверждает, что организаторы предлагали ей установить во дворе современную детскую площадку. За это она должна была распространить среди жильцов информацию о кинофестивале. Однако Алина Георгиевна отказалась, объяснив это тем, что в доме живут в основном пожилые люди, детей они не любят, а некоторые даже ненавидят.

Примечательно, что в программу «Кино против коррупции» вошли шесть европейских фильмов, исследующих природу коррупции – от неприкрытого злоупотребления властью политиков и корпораций до негромких бытовых конфликтов.

Фильм-открытие – «Грязные игры» немецкого режиссера и журналиста Бенджамина Беста. Будет показана и сатирическая драма от режиссера Паоло Соррентино – об одиозном итальянском премьер-министре Джулио Андреотти, который избирался на свой пост семь раз.

«Поза ребенка» – румынская драма об автокатастрофе, виновник которой хочет «отмазаться» от приговора. Лента была отмечена «Золотым медведем» и призом Международной ассоциации кинопрессы (FIPRESCI) Берлинского кинофестиваля.

В триллере «Пятая власть» роль создателя проекта WikiLeaks, известного беглеца и активиста Джулиана Ассанжа, исполнил британец Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»).

Социальная драма Юрия Быкова «Дурак» рассказывает о равнодушии местных властей, которое поставило под угрозу жизни 800 квартирантов старого общежития. Фильм, снятый в память об Алексее Балабанове, удостоился трех премий Международного кинофестиваля в Локарно.

В рамках «Кино против коррупции» состоится специальный показ фильмов-расследований украинских журналистов: «Киев – Лондон. Из Украины с наличными» Натальи Седлецкой и Максима Савчука, материал программы «Наші гроші» – о махинациях бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря и фильм «Убийство Павла. Расследование гибели журналиста Шеремета». В столице показ пройдет 16 сентября при участии творческих групп.

Более детально с программой и расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайтеорганизаторов. Хотя мне непонятно, зачем это все, ввиду того, каким образом организаторы добиваются внимания. Мне непонятно, чем заняты в НАБУ. По моим данным, организаторы собираются раздавать посетителям гречку (в Кривом Роге – пшонку, кстати).