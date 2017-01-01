Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Россией

Во время пресс-брифинга организаторы Евровидения-2017 подняли вопрос об участнице от России. Известно, что страну представит девушка с инвалидностью Юлия Самойлова. Проблемным вопросом, из-за которого СБУ проверит возможность въезда артистки на территорию Украины, стали ее выступления в Крыму, передает TSN.UA.
Журналист «Радио Свобода» Ольга Ремовская сообщила, что Вячеслав Кириленко и супервайзер Евровидения Йон Ола Санд высказались в отношении певицы из России. Так, в своем блоге Ольга процитировала организаторов конкурса.
Кириленко про Росію на #Євробачення2017 : ситуація з Самойловою потребує додаткового вивчення, чим укр служби зараз і займаються— Olena Removska (@o_removska) 14 марта 2017 г.
«Со стороны Европейского вещательного союза претензий к российской делегации нет, дело за решением украинской власти», – отметил Йон Ола Санд.
При этом Кириленко на брифинге подчеркнул, что данный вопрос «требует дополнительного изучения, чем сейчас и занимаются украинские службы».
По словам вице-премьер-министра Украины, решение относительно Юлии Самойловой будет принято на основе закона и «в духе Евровидения».
Также организаторы музыкального первенства сообщили, что на церемонии ее открытия 7 мая будет красная дорожка длиной в 265 метров, а само Евровидение в Киеве откроют Джамала, Руслана, Олег Скрипка и группа «Друга Ріка».