Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Россией

Во время пресс-брифинга организаторы Евровидения-2017 подняли вопрос об участнице от России. Известно, что страну представит девушка с инвалидностью Юлия Самойлова. Проблемным вопросом, из-за которого СБУ проверит возможность въезда артистки на территорию Украины, стали ее выступления в Крыму, передает TSN.UA.

Журналист «Радио Свобода» Ольга Ремовская сообщила, что Вячеслав Кириленко и супервайзер Евровидения Йон Ола Санд высказались в отношении певицы из России. Так, в своем блоге Ольга процитировала организаторов конкурса.