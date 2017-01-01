Организаторы Евровидения назвали неприемлемыми действия СБУ

Европейский вещательный союз прокомментировал ситуацию вокруг конкурсантки из России Юлии Самойловой.

Как сообщает TSN.UA, Ингрид Дельтенре, которая возглавляет союз, заявила, что сейчас ведутся переговоры с руководством Украины на эту тему.

«Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым», - заявила Дельтенре.

Представительница оргкомитета конкурса намекнула на его нынешнюю заполитизированность.

«Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использоваться для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», - подчеркнула гендиректор EBU.

Украина также может лишиться права на проведение международного музыкального конкурса Евровидение 2017 в случае, если не будет найдено решение касательно российской певицы Юлии Самойловой.