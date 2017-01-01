Организаторы Евровидения назвали неприемлемыми действия СБУ

Европейский вещательный союз прокомментировал ситуацию вокруг конкурсантки из России Юлии Самойловой.
Как сообщает TSN.UA, Ингрид Дельтенре, которая возглавляет союз, заявила, что сейчас ведутся переговоры с руководством Украины на эту тему.
«Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым», - заявила Дельтенре.
Представительница оргкомитета конкурса намекнула на его нынешнюю заполитизированность.
«Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использоваться для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», - подчеркнула гендиректор EBU.
Украина также может лишиться права на проведение международного музыкального конкурса Евровидение 2017 в случае, если не будет найдено решение касательно российской певицы Юлии Самойловой.
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