ТЕЛЕКРИТИКА

Организаторы Евровидения назвали неприемлемыми действия СБУ

Украину могут лишить права проводить конкурс

Дуся

Европейский вещательный союз прокомментировал ситуацию вокруг конкурсантки из России Юлии Самойловой.

Как сообщает TSN.UA, Ингрид Дельтенре, которая возглавляет союз, заявила, что сейчас ведутся переговоры с руководством Украины на эту тему.

«Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым», - заявила Дельтенре.

Представительница оргкомитета конкурса намекнула на его нынешнюю заполитизированность.

«Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использоваться для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», - подчеркнула гендиректор EBU.

Украина также может лишиться права на проведение международного музыкального конкурса Евровидение 2017 в случае, если не будет найдено решение касательно российской певицы Юлии Самойловой.



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