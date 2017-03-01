Организаторы Евровидения и МИД России прокомментировали запрет на въезд в Украину Самойловой

Запрет на въезд в Украину Юлии Самойловой разочаровал как Россию, так и европейских организаторов Евровидения.

Как сообщает ТАСС, заместитель иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил: «Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти».

В свою очередь европейский вещательный союз прокомментировал решение Службы безопасности Украины менее эмоционально, передает TSN.UA.

«Мы должны уважать законы страны, которая принимает конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку нам кажется, что это противоречит и духу конкурса, и пониманию инклюзивности, которое является одной из ключевых ценностей, – говорится в сообщении Европейского вещательного союза. – Мы продолжим диалог с украинской властью и сделаем все, чтобы все артисты могли принять участие в 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае».

Нам же остается только ждать.

Фото: Yodnews.ru