Опять за свое: создатели Ukrainians объявили о запуске новой социальной сети

По словам Александры, нас ждет новый инновационный проект, который должен изменить самую суть понятия «социальная сеть». И вообще, это не что иное, как «начало новой эры».

Естественно, такие громогласные заявления мало у кого вызовут должный трепет, на который рассчитывает Струмчинская. Да и о каких инновациях может идти речь, если на форме отправки данных, на главной странице будущей сети, используется логотип мессенджера Telegram?