ТЕЛЕКРИТИКА

Опять за свое: создатели Ukrainians объявили о запуске новой социальной сети

Дуся
Никак не могут успокоиться создатели провальной социальной сети Ukrainians, которые недавно объявили о ее закрытии. Сегодня cоучредитель Ukrainians Александра Струмчинская объявила о запуске нового проекта под названием «ЄСВОЄ» (http://esvoe.com/). Об этом Струмчинская рассказала на своей странице в Facebook.

По словам Александры, нас ждет новый инновационный проект, который должен изменить самую суть понятия «социальная сеть». И вообще, это не что иное, как «начало новой эры».

Естественно, такие громогласные заявления мало у кого вызовут должный трепет, на который рассчитывает Струмчинская. Да и о каких инновациях может идти речь, если на форме отправки данных, на главной странице будущей сети, используется логотип мессенджера Telegram?

Форма отправки данных

Остается только поражаться упрямству разработчиков и вспомнить видеоролик, который уже стал классикой.

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