Опять за свое: готовится к запуску новая украинская социальная сеть

Со старта разработчики ничего нового и инновационного не предлагают, сообщая лишь о «реализации всего функционала лучших мировых аналогов». Также в пресс-релизе говорится о приоритете национального контента, о серверах на территории Украины, которые якобы будут недоступны для иностранных спецслужб, и, естественно, о безопасности общения.

Основываясь на этом сообщении, можно сделать вывод о контроле социальной сети украинскими спецслужбами (Facebook до сих пор остается ими неконтролируемым), а значит, ни о какой безопасности для пользователя не может быть и речи.

Можно долго спорить о надобности этого проекта, но в мире с широко шагающей глобализацией загонять пользователей за национальный социальный забор выглядит как минимум недальновидно.

Ну и вишенка на торте – цитирую: «Woolik – это национальный продукт. Дизайн разрабатывал известный израильский дизайнер».