Каждый год Музей естествознания в Лондоне выбирает лучшие снимки дикой природы, передает издание bit.ua.

The Wildlife Photographer of the Year – ежегодный фотоконкурс дикой природы лондонского Музея естествознания. В этом году в нем приняло участие почти 50 000 человек из 92 стран. Спонсоры и создатели конкурса выбрали 13 финалистов, победителем стал Мэтс Андерсон со снимком «Белки во время сна».