Определен победитель самого длительного квеста в Украине

На фестивале «Де кіно. Епізод 2» 23 сентября определили победителя самого длительного квеста в Украине. Обладатель главного приза получил путевку на двоих в Испанию, сообщается в официальном пресс-релизе.

Почти полгода более тысячи украинцев соревновались за возможность посетить место, где снимали сериал «Игра престолов». Туристический партнер фестиваля Fly Together для путешествия выбрал городок Канет-де-Мар. Именно там, в замке Святой Флорентины, происходили съемки Дома семьи Тарли – одного из «Семи Королевств».

Квест был разделен на два этапа. Первый длился полгода и состоял из онлайн- и офлайн-заданий. Затем состоялся большой финал уже непосредственно на фестивале, в котором приняли участие только те участники, которые набрали 70 баллов и выше (а таких было больше сотни).

Финал длился полтора часа и состоял из восьми заданий. Для выполнения была задействована почти вся территория фестиваля «Де кіно».

Победителем стал киевлянин Сергей Зленко. В квестах он имеет большой опыт и справился с непростыми задачами финала ранее указанного времени.