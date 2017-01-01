Определены победители конкурса 15-секундных хорроров

Оказывается, в 15 секунд можно уместить полноценную хоррор-историю. Это доказывает конкурс 15 Second Horror Film Challenge, на котором известные режиссеры, сценаристы и продюсеры хорроров оценивают любительские работы в жанре ужасов.

В этом году жюри из основателя легендарной студии Troma Ллойда Кауфмана и создателей фильмов «Восставший из ада», «Демоны», Suspiria, V/H/S, «Заклятие» и «Человеческая многоножка» признало лучшим 15-секундным хоррором довольно жутковатый фильм «Эмма».