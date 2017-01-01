Определены победители конкурса 15-секундных хорроров

Оказывается, в 15 секунд можно уместить полноценную хоррор-историю. Это доказывает конкурс 15 Second Horror Film Challenge, на котором известные режиссеры, сценаристы и продюсеры хорроров оценивают любительские работы в жанре ужасов.
В этом году жюри из основателя легендарной студии Troma Ллойда Кауфмана и создателей фильмов «Восставший из ада», «Демоны», Suspiria, V/H/S, «Заклятие» и «Человеческая многоножка» признало лучшим 15-секундным хоррором довольно жутковатый фильм «Эмма».
«Эмму» поставил некий Дэниэл Лимме, он умудрился создать мини-фильм практически без спецэффектов, но при этом выдерживая напряженную атмосферу ужастиков.
На втором месте - зарисовка Daddy Daughter Day.
На третьем - Free Fallin (Свободное падение), визуальная шутка в духе «Кошмара на улице Вязов»
Остальные работы участников конкурса можно посмотреть здесь.