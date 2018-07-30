ТЕЛЕКРИТИКА

Опер по вызову принял эстафету от Каминской и передал ее другой артистке

Дуся

До осени остался один месяц, а значит, скоро мы узнаем имена всех участников шоу «Танці з зірками» на «1+1». А пока довольствуемся информацией, которую получаем при помощи флешмоба #танціззіркамиchallenge. Сегодня вызов от певицы Славы Каминской принял актер Павел Вишняков («Опер по вызову») и передал эстафету молодой артистке Michelle Andrade.


Павел Вишняков стал седьмым звездным участником танцевального шоу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав в сети забавное видео по традиции челленджа.

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«Мою «танцевальную карьеру» вполне можно охарактеризовать известным выражением «мужчины не танцуют», – отшучивается Вишняков. – Конечно, все актеры обучаются азам хореографии в университетах. Однажды я даже исполнял одну из главных ролей в мюзикле, где было много танцевальных постановок. Но все же выйти на паркет танцевального проекта – для меня вызов. Я рад, что теперь у меня будет возможность проявить себя не только в роли брутального капитана Артема Трофимова, но и показать свою более романтическую сторону».

Таким образом, сегодня стали известны имена половины звездного состава участников нового сезона легендарного проекта от «1+1».

Напомним, в обновленном сезоне шоу «Танці з зірками» будут участвовать 14 звезд отечественного шоу-бизнеса (количество прямых эфиров, соответственно, также увеличится). Вызов уже приняли Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская и Павел Вишняков.

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