Опер по вызову принял эстафету от Каминской и передал ее другой артистке

«Мою «танцевальную карьеру» вполне можно охарактеризовать известным выражением «мужчины не танцуют», – отшучивается Вишняков. – Конечно, все актеры обучаются азам хореографии в университетах. Однажды я даже исполнял одну из главных ролей в мюзикле, где было много танцевальных постановок. Но все же выйти на паркет танцевального проекта – для меня вызов. Я рад, что теперь у меня будет возможность проявить себя не только в роли брутального капитана Артема Трофимова, но и показать свою более романтическую сторону».

Таким образом, сегодня стали известны имена половины звездного состава участников нового сезона легендарного проекта от «1+1».

Напомним, в обновленном сезоне шоу «Танці з зірками» будут участвовать 14 звезд отечественного шоу-бизнеса (количество прямых эфиров, соответственно, также увеличится). Вызов уже приняли Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская и Павел Вишняков.