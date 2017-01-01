Onuka: «Я хочу, щоб Україна перестала асоціюватися з країною третього світу, в якій війна та Чорнобиль»

Ексклюзивно для Eurovision.ua солістка гурту Наталія Жижченко поділилася, чому не бере участі в українському національному відборі на Євробачення, як ставиться до цьогорічних представників від України, Джамали та до Євробачення загалом. Ну, а я з вами ділюся найцікавішими моментами бесіди.

Про участь у Євробаченні:

Я вважаю, що ONUKA – це стовідсотковий неформат цього конкурсу. Така моя чітка позиція, бо я бачу Євробачення як змагання, у першу чергу, вокалістів. А у цьому ракурсі я себе точно не відчуваю як достойний кандидат від країни. І взагалі, бажання брати участь у конкурсах у мене відпало ще з дитинства. Все моє життя їх у мене було занадто вже багато.

Про Джамалу:

Я можу сказати, що Джамала – це вокалістка з великої літери. З усіх великих літер. Вона прекрасно співає і переспівати її, мені здається, взагалі мало кому під силу. Я не відчуваю у собі таких сил, щоб брати на себе таку відповідальність.