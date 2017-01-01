Onuka: «Я хочу, щоб Україна перестала асоціюватися з країною третього світу, в якій війна та Чорнобиль»

Ексклюзивно для Eurovision.ua солістка гурту Наталія Жижченко поділилася, чому не бере участі в українському національному відборі на Євробачення, як ставиться до цьогорічних представників від України, Джамали та до Євробачення загалом. Ну, а я з вами ділюся найцікавішими моментами бесіди.
Про участь у Євробаченні:
Я вважаю, що ONUKA – це стовідсотковий неформат цього конкурсу. Така моя чітка позиція, бо я бачу Євробачення як змагання, у першу чергу, вокалістів. А у цьому ракурсі я себе точно не відчуваю як достойний кандидат від країни. І взагалі, бажання брати участь у конкурсах у мене відпало ще з дитинства. Все моє життя їх у мене було занадто вже багато.
Про Джамалу:
Я можу сказати, що Джамала – це вокалістка з великої літери. З усіх великих літер. Вона прекрасно співає і переспівати її, мені здається, взагалі мало кому під силу. Я не відчуваю у собі таких сил, щоб брати на себе таку відповідальність.
Про сам конкурс:
От я не розумію, наприклад, чому два роки тому Україна взагалі не брала участі в Євробаченні, тому що казали, що не має коштів і в країні війна, а цьогоріч навіть приймаємо конкурс у себе. Хоча ситуація у країні, наче, не змінилася. Які тут можуть бути відповіді? Я звикла приймати все, що відбувається, як данність: відбувається, значить відбувається. Треба робити вже висновки з того, що вже відбувається, тому що вплинути на цю ситуацію по-іншому неможливо. Можливо, для України це можливість знайти нових туристів, наприклад, які повернуться сюди ще раз. Показати світу себе з якоїсь, нарешті, позитивної сторони. Такої мистецької, музичної, романтичної, а не тої, яка має постійні проблеми. Врешті, якщо вже Джамала виграла Євробачення і привезла цей конкурс сюди, то не провести його тут було б дивно.
Мені здається, що Україна зможе все! Дивлячись на нашу історію і на наше сьогодення, немає чогось такого, щоб наша країна не здолала.
Про меседж до Європи:
Ми починаємо відлік нової України. Я хочу, щоб Україна перестала асоціюватися з країною третього світу, в якій війна, Чорнобиль та постійні проблеми. Я хочу, щоб Україна асоціювалася з нелімітованим талантом. У всіх сферах. Це так і є. Мені здається, що Україна – це джерело стількох талановитих людей, які просто розвивають всесвіт.
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