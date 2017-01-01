Onuka выступит в финале Евровидения-2017

Думаю, многие из нас ожидают звезд в финале Евровидения. Вот в том году гостем был Джастин Тимберлейк, но кого позовут организаторы в этот раз еще неизвестно. Зато стало известно, что из украинских исполнителей на сцене конкурса 13 мая выступит Onuka. Ведь на ее страничке в Facebook опубликован график ближайших концертов.
В общем, певица сама себя выдала. Ведь подробности выступления группы, а также имена других звезд пока - большая тайна. Но я обязательно сообщу вам, если кто-то еще случайно «проболтается».