ТЕЛЕКРИТИКА

ONUKA попала в ТОП iTunes Великобритании, Германии и Франции

Дуся

После выступления на сцене «Евровидения» мини-альбом Onuka Vidlik попал в ТОПы iTunes европейских стран.


Об этом пишет издание Karabas.Live.

В частности, Onuka покорила Великобританию — #26, Швейцарию — #28, Францию — #19 и Германию — #11.

Лейбл-мендежер Vidlik Records Григорий Фатьянов рассказал изданию, что ранее альбомы ONUKA попадали только в чарты стран СНГ:

"Через несколько часов после выступления группы мы стали фиксировать невероятную активность на всех аккаунтах ONUKA в социальных сетях. Динамика прироста аудитории впечатлила. За выходные в совокупности мы получили порядка 1 000 000 млн просмотров видео, и, насколько я понимаю, это еще не предел. Прирост идет в среднем по 9000 просмотров в час", - говорит он. 

По его словам, охват аудитории поста в Facebook с видео выступления на данный момент почти 2 000 000 человек. "За неполные двое суток в группу на Facebook добавилось более 13 000 человек. Если говорить о географии аудитории, то на данный момент существенный прирост идет с территорий таких стран как Польша, Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и США", - рассказывает Фатьянов.

Фото: Vogue UA

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