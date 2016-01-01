Onuka, Кароль и Топольская попали в рейтинг самых успешных женщин Украины

Сегодня, 2 марта, журнал «Новое время» представил ежегодный рейтинг 100 самых успешных женщин Украины. Недавно я рассказывала о премии «Женщина Украины». Стоит отметить, что мне нравится эта позитивная динамика с признанием влиятельности женщин.
Издание «Новое время» составляет рейтинг уже второй год подряд. В сотню самых успешных в этом году вошли женщины, которые достигли наибольших карьерных успехов в восьми сферах: политике, бизнесе, госслужбе, корпоративном секторе, общественной деятельности, культуре и медиабизнесе, шоу-бизнесе и спорте.
Так, в блоке «Культура, медиа» Ирма Витовская занимает 69 место, а Алла Мазур – 76-е. В блоке «Шоу-бизнес» можно увидеть Джамалу – 88 место, Наталью Жижченко (Onuka) – 89, Тину Кароль – 90, далее по порядку идут Елена Кравец, Екатерина Осадчая, Анастасия Топольская, замыкает список Ольга Фреймут (94 место).