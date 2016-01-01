Onuka, Кароль и Топольская попали в рейтинг самых успешных женщин Украины

Сегодня, 2 марта, журнал «Новое время» представил ежегодный рейтинг 100 самых успешных женщин Украины. Недавно я рассказывала о премии «Женщина Украины». Стоит отметить, что мне нравится эта позитивная динамика с признанием влиятельности женщин.

Издание «Новое время» составляет рейтинг уже второй год подряд. В сотню самых успешных в этом году вошли женщины, которые достигли наибольших карьерных успехов в восьми сферах: политике, бизнесе, госслужбе, корпоративном секторе, общественной деятельности, культуре и медиабизнесе, шоу-бизнесе и спорте.