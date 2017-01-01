Onuka и The Maneken: «Участие и состязание в каких-то вокальных конкурсах – это не совсем наша концепция»

Ната, Евгений, почему вы не участвовали в нацотборе на Евровидение-2017?

М: Ответ тот же, что и в 2016 году: не считаем достойным и нужным одновременно. То есть это не брезгливое отношение к конкурсу, а наше собственное позиционирование. То творчество и та свобода в музыке, которая нам дана для самовыражения, стоит много для нас. И участие, и состязание в каких-то вокальных конкурсах – это не совсем концепция ни Onuka, ни Maneken.

О: Я особисто свої конкурси відіграла в дитинстві. Їх було безліч, мені цього вистачило до кінця життя.

М: Это ни в коем случае не означает, что это табу или какой-то принцип, но пока мы воздержались от участия. Возможно, в будущем кто-то из нас м представит нашу страну.

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