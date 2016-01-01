Олю Полякову чуть не убил кокошник

Я очень люблю разглядывать кокошники Оли Поляковой – каждый раз на ней новый шедевр. Судя по тому, что один из них пытался скопировать даже Филипп Киркоров, головные уборы Суперблондинки нравятся не только мне. Но, как оказалось, иногда красота требует слишком серьезных жертв и даже может стоить жизни.

В эфире программы «Утро с Украиной» певица рассказала об одном ужасном случае с кокошником, произошедшем на ее концерте.

«Кокошник сделал меня популярной, – заявила артистка. – Но однажды он сыграл со мной злую шутку. Во время концерта на моем кокошнике загорелись свечи и «тело» фейерверка. Все начало плавиться и капать прямо на мою одежду, загорелся костюм».

Сейчас Полякова с улыбкой вспоминает об этом инциденте, а тогда ей было не до смеха, ведь в результате артистка получила серьезные травмы.

«Мои помощницы тут же кинулись меня спасать, тушить огонь, – рассказала Оля Полякова. – Тогда боли не чувствовала, ведь я артист, и в первую очередь должна думать о своих поклонниках, о том, что я на сцене. И только после выступления я обнаружила на своей коже ожоги. Даже шрамы остались».