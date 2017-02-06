Оля Цибульская решилась на пластическую операцию

За сутки Оля Цибульская выяснила все детали: нашла клинику, проконсультировалась со специалистом, уточнила сроки и цену. С готовым решением вернулась к мужу, но, как рассказывает артистка, новая грудь в ближайшее время ей не светит.

«Пришла к мужу с новостями, а он спрашивает: «Если я плачу за операцию, тогда делаем так, как я хочу, да?» – рассказывает Оля. – Естественно, соглашаюсь. А он мне в ответ: «Тогда делаем третий размер, но на спине». Я подумала и решила, что еще пару лет обойдусь без пластики!»

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