Оля Цибульская решилась на пластическую операцию

Телеведущая Оля Цибульская хочет улучшить форму груди. И даже уже обсудила эту идею со своим мужем, который дал согласие на проведение операции, пишет Ivona.
«После рождения Нестора я несколько раз обсуждала с мужем вопрос об увеличении груди, – рассказывает Цибульская. – Но он ни в какую не соглашался. А на День всех влюбленных мы в очередной раз подняли эту тему. Я заявила: хочу сделать грудь! На удивление, муж сказал “да”».
За сутки Оля Цибульская выяснила все детали: нашла клинику, проконсультировалась со специалистом, уточнила сроки и цену. С готовым решением вернулась к мужу, но, как рассказывает артистка, новая грудь в ближайшее время ей не светит.
«Пришла к мужу с новостями, а он спрашивает: «Если я плачу за операцию, тогда делаем так, как я хочу, да?» – рассказывает Оля. – Естественно, соглашаюсь. А он мне в ответ: «Тогда делаем третий размер, но на спине». Я подумала и решила, что еще пару лет обойдусь без пластики!»
Заглавное фото: facebook.com/M1television