«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

В результате, Ольга с кресла все-таки упала. После чего в Instagram извинилась перед Tayanna за то, что заставила переживать.

Но больше всего, конечно же, мне была интересна реакция общественности на произошедшее с Ольгой Фреймут событие. Так, большинство пользователей в Instagram желают Фреймут скорейшего выздоровления и более креативных идей. Конечно же, не обошлось без хейтеров. В комментариях к видео некоторые пользователи назвали конкурс «ересью» и «дебилизмом».