«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

За проектом «Оля» я слежу достаточно пристально, но никак не могу понять сути большинства испытаний, которые предлагает участникам ведущая украинской адаптации проекта The Ellen DeGeneres. Как правило, Ольга Фреймут участия в них не берет, но на съемках выпуска с певицей Tayanna Ольга сделала исключение и села в кресло-вертушку. Как вы поняли, сделала она это зря.
В результате, Ольга с кресла все-таки упала. После чего в Instagram извинилась перед Tayanna за то, что заставила переживать.
Но больше всего, конечно же, мне была интересна реакция общественности на произошедшее с Ольгой Фреймут событие. Так, большинство пользователей в Instagram желают Фреймут скорейшего выздоровления и более креативных идей. Конечно же, не обошлось без хейтеров. В комментариях к видео некоторые пользователи назвали конкурс «ересью» и «дебилизмом».
При этом пресс-служба «Нового канала» просит журналистов обратить внимание на то, что падение Ольги привлекло внимание даже якобы авторов легендарного шоу The Ellen DeGeneres. Так, среди комментариев и вправду некий пользователь под ником adamjsteinman написал Ольге бодрящий комментарий на английском:
«Команда профессионалов, вы молодцы. Мы счастливы! Если вы еще не смотрели эту блистательную украинскую адаптацию The Ellen DeGeneres Show, обязательно сделайте это. @freimutolia, спасибо за приезд в Лос-Анджелес на обучение к американским создателям, это сработало. Ваше шоу – это классный микс игр, общения, забавных пранков и скетчей. Поздравляю тебя и твою команду, мы вами гордимся!» – пишет пользователь Адам Стейнман якобы от лица американского шоу.
При этом, проверить личность господина Стейнмана возможности нет, так как аккаунт adamjsteinman больше напоминает фейк, чем официальную страничку представителя проекта The Ellen DeGeneres Show. Может это тоже проделки Ольги?
Но эти вопросы скорее риторические. Меня же больше волнует судьба проекта «Оля» и его рейтинги, которые за три недели пока не дотянули даже до средней доли аудитории «Нового канала».
Примечательно, что еще вчера в медиакругах поговаривали, что из-за того, что «Оле» никак не удается завлечь аудиторию, проект собираются закрыть. А уже сегодня в СМИ появляется новость о внезапном падении ведущей с кресла. Совпадение?
К слову, самочувствие Ольги пресс-служба «Нового канала» и сама Ольга не комментируют.