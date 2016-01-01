Оля Полякова в новогоднюю ночь угодит в гарем Виктора Павлика

Для оформления интерьера «ночного клуба» было использовано 50 тысяч декоративных пайеток – круглых блестящих пластинок, а также специальная декоративная ткань и серебристый сценический дождик, доставленные из Милана.

В съемках огонька «Остаемся зимовать» использовались настоящие автомобили. Причем по сюжету нужны были машины разного класса – Bentley, Mercedes, Mini Cooper и даже суперсовременный электромобиль Tesla. Именно на таких авто прибывают на новогодний концерт главные герои огонька. Еще одно необычное транспортное средство использовали для эффектного появления детской поп-группы Open Kids: юные артистки въезжали на съемочную площадку на тюнингованном квадроцикле.