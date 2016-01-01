ТЕЛЕКРИТИКА

Оля Полякова в новогоднюю ночь угодит в гарем Виктора Павлика

10 фактов о новогоднем огоньке «Остаемся зимовать» телеканала «Интер»

Дуся

Друзья, я вам уже рассказывала, что по давней традиции в новогоднюю ночь телеканал «Интер» порадует своих зрителей праздничным музыкальным огоньком – «Остаемся зимовать!». Чтобы Новый год превратился в сказку, настроение в эту волшебную ночь было особенно праздничным, а встреча 2017 года веселой и многообещающей, творческой команде телеканала пришлось приложить максимум усилий.

Итак, 10 фактов о новогоднем огоньке «Остаемся зимовать»:

В новогодний огонек «Интера» вошли 40 музыкальных номеров и 38 актерских скетчей.

Огонек «Остаемся зимовать» сняли за пять дней. Специально для новогоднего проекта в трех павильонах киностудии имени Довженко построили декорации современного ночного клуба с двумя движущимися сценами, танцполом, комфортной VIP-зоной, барной стойкой, красной дорожкой, гримерными для артистов и кабинетами администрации.

Все фото – пресс-служба телеканала «Интер»

Для оформления интерьера «ночного клуба» было использовано 50 тысяч декоративных пайеток – круглых блестящих пластинок, а также специальная декоративная ткань и серебристый сценический дождик, доставленные из Милана.

В съемках огонька «Остаемся зимовать» использовались настоящие автомобили. Причем по сюжету нужны были машины разного класса – Bentley, Mercedes, Mini Cooper и даже суперсовременный электромобиль Tesla. Именно на таких авто прибывают на новогодний концерт главные герои огонька. Еще одно необычное транспортное средство использовали для эффектного появления детской поп-группы Open Kids: юные артистки въезжали на съемочную площадку на тюнингованном квадроцикле.

В новогоднем огоньке снимался и четырехлапый артист – пушистый белый кот. По сюжету животное живет в кабинете главного героя – директора ночного клуба, которого сыграл Ян Цапник. Этот котик – уже опытный артист: он один из пушистиков, задействованных в новогодней промокампании телеканала «Интер».

Также впервые на ТВ Ирина Билык выступит вместе со своим мужем Асланом Ахмадовым. Более того, звездная пара пригласит всех телезрителей в святая святых – свою спальню, где устроит 31 декабря настоящую пижамную вечеринку!

В одном номере появятся и Виктор Павлик с Ольгой Поляковой. Дело в том, что певица перепутает фонограмму, выйдет на сцену под зажигательные ритмы «Шикидым» и… угодит в гарем к Виктору Павлику! Не будем раскрывать все секреты, однако «Шикидым» зазвучит на этот раз в абсолютно неожиданной аранжировке, в которой будет угадываться… лейтмотив легендарного «Щедрика».

Злата Огневич на сцену спустится… на луне. Артистка будет парить над залом на высоте десяти метров без страховки!

В новогоднем проекте будет много номеров с пиротехническими трюками. Так, на группу Kadnay «прольется» огненный дождь, будут стрелять фейерверками гитары музыкантов Олега Винника, а в номере группы «ТіК» заискрятся даже бюстгальтеры танцовщиц-инопланетянок!

Будем ждать с нетерпением!


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