Оля Полякова в новогоднюю ночь угодит в гарем Виктора Павлика

Друзья, я вам уже рассказывала, что по давней традиции в новогоднюю ночь телеканал «Интер» порадует своих зрителей праздничным музыкальным огоньком – «Остаемся зимовать!». Чтобы Новый год превратился в сказку, настроение в эту волшебную ночь было особенно праздничным, а встреча 2017 года веселой и многообещающей, творческой команде телеканала пришлось приложить максимум усилий.
Итак, 10 фактов о новогоднем огоньке «Остаемся зимовать»:
В новогодний огонек «Интера» вошли 40 музыкальных номеров и 38 актерских скетчей.
Огонек «Остаемся зимовать» сняли за пять дней. Специально для новогоднего проекта в трех павильонах киностудии имени Довженко построили декорации современного ночного клуба с двумя движущимися сценами, танцполом, комфортной VIP-зоной, барной стойкой, красной дорожкой, гримерными для артистов и кабинетами администрации.
Для оформления интерьера «ночного клуба» было использовано 50 тысяч декоративных пайеток – круглых блестящих пластинок, а также специальная декоративная ткань и серебристый сценический дождик, доставленные из Милана.
В одном номере появятся и Виктор Павлик с Ольгой Поляковой. Дело в том, что певица перепутает фонограмму, выйдет на сцену под зажигательные ритмы «Шикидым» и… угодит в гарем к Виктору Павлику! Не будем раскрывать все секреты, однако «Шикидым» зазвучит на этот раз в абсолютно неожиданной аранжировке, в которой будет угадываться… лейтмотив легендарного «Щедрика».
Злата Огневич на сцену спустится… на луне. Артистка будет парить над залом на высоте десяти метров без страховки!