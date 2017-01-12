Оля Полякова уличила российскую звезду в плагиате

По-моему, нам пора заводить отдельную рубрику для всех звезд, которых Оля Полякова уличает в плагиате ее образов и просит снять кокошник. Помните, не так давно под руку Суперблондинки попал Филипп Киркоров? И вот снова в Instagram украинской звезды оказалась российская певица. На этот раз кокошник надела Нюша.