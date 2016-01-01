Оля Полякова спародировала Наталью Могилевскую и «завелась» в гримерке

Олю Полякову уж очень сильно зацепил новых хит Натальи Могилевской «Завелась». И вот в гримерке перед началом своего концерта суперблондинка решила его исполнить для поклонников ее видеоблога.
Полякова, конечно, не забыла об оригинальном исполнителе песни: «Наталья Алексеевна, вам привет!», — немного иронизируя, обратилась в видео Оля.
Как думаете, оценила ли Могилевская, старания суперблондинки? А вот и да! «Потрясающее настроение! Я счастлива! Оля, после нашей песни можно „ты“ и без отчества!», — отреагировала Наталья на видео в своем Instagram.
В последнее время Оля стала все чаще выкладывать в сеть всякие видео. Помните, как она принимала ванну? Думаю, такое тяжело забыть.