Оля Полякова рассказала о домашней плантации малины

Суперблондинка Оля Полякова призналась в эксклюзивном интервью программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина», что она не только талантливая артистка, но и хорошая домохозяйка. Полякова отметила: для нее лучший отдых после концертов – это работа в собственном огороде и приготовление чего-нибудь вкусненького для мужа и детей. По словам звезды, она самостоятельно ведет домашнее хозяйство, и это приносит ей удовольствие.

«Я недавно обустроила у себя дома промышленную теплицу, – рассказала журналистам канала «Украина» Оля. – Планирую там круглый год выращивать клубнику и малину. Я вся в домашнем хозяйстве. Это и есть мой отдых. Я не умею отдыхать, лежа на диване, потому что у меня слишком много энергии».

Артистка добавила, что она, конечно, устает от гастролей, но тот заряд энергии, который ей дают поклонники во время концертов, восполняют недостаток сил.

«Вот представьте: пришли тысячи людей на мой концерт, отдали мне свою любовь, свою энергию, а мне потом куда девать все это? – говорит Полякова. – Вот я прихожу домой и передаю эту энергию в огородик, в грядочки».

Певица также отметила, что она относится к тем людям, которым нравится готовить и копаться в огороде, но не нравится убирать в доме: в этом ей помогает помощница.

Я тоже хочу клубнику и малину круглый год!