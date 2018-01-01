ТЕЛЕКРИТИКА

Оля Полякова примерила на себя роль свингера

Дуся

Стало известно, что 1 января 2018 года в прокат выйдет украинская кинокомедия «Свингеры», где одну из главных ролей сыграла певица и телеведущая Оля Полякова.

Фото: Пресс-служба Оли Поляковой

«Свингеры» – это комедия, сюжет которой крутится вокруг двух пар, решивших поменяться партнерами.

Оля Полякова снялась в роли светской львицы Илоны. Она мечтает стать дизайнером пижам и женить на себе столичного богача, с которым у нее отношения.

«Я сыграла ну почти себя, – говорит Полякова. – Гламурная блондинка, которая в начале карьеры также тратила денежки своего мужа».

Фото: Пресс-служба Оли Поляковой

Съемки в комедии «Свингеры» стали настоящим вызовом для артистки, ведь сценарий предусматривал не только комические диалоги, но и откровенные сцены с другими актерами.

По словам Ольги, когда она узнала, что придется целоваться с партнером по съемкам, то решила отказаться от проекта. Но жажда стать актрисой пересилила всякое целомудрие. Полякова уже 13 лет как замужем и является матерью двоих детей.

«Ты рот открывай, но вот язык не высовывай!» – советовали актрисе коллеги, как вести себя во время интимных сцен.

Известно также, что одну из главных ролей в этой комедии сыграет Даша Астафьева.

Даша Астафьева

Фото: Пресс-служба фильма «Свингеры»

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