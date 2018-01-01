Оля Полякова примерила на себя роль свингера

Съемки в комедии «Свингеры» стали настоящим вызовом для артистки, ведь сценарий предусматривал не только комические диалоги, но и откровенные сцены с другими актерами.

По словам Ольги, когда она узнала, что придется целоваться с партнером по съемкам, то решила отказаться от проекта. Но жажда стать актрисой пересилила всякое целомудрие. Полякова уже 13 лет как замужем и является матерью двоих детей.

«Ты рот открывай, но вот язык не высовывай!» – советовали актрисе коллеги, как вести себя во время интимных сцен.

Известно также, что одну из главных ролей в этой комедии сыграет Даша Астафьева.