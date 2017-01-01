Оля Полякова подсидела Катю Осадчую: у «Світського життя» новая ведущая

Вот это новость! Суперблондинка и мегатролль украинского шоу-бизнеса Оля Полякова теперь ведет передачу «Свiтське життя». В новом амплуа певица была замечена вчера на ежегодной музыкальной премии Yuna. Полякова взяла несколько провокационных интервью, а также прокомментировала свою новую профессию.
«Заради слави я готова піти на все! – написала певица на своей страничке в Facebook. – Уявіть собі! Для того щоб стати ведучою «Свiтського життя», мені довелося примусити Юру Горбунова запліднити Катю Осадчу!»
«Женщина блесна!» – подписала снимок Полякова.
Напомню, постоянная ведущая программы Екатерина Осадчая на днях родила и ушла в декрет.