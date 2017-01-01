Оля Полякова исполнила танец живота в новом клипе

Не успела я вам написать о премьере клипа Джамалы, как узнала, что и у Оли Поляковой сегодня релиз нового видео.

Звезда представила клип на трек «Номер один», который стал главным хитом всеукраинского тура певицы «Я люблю вас».

В новом видео Полякова представляет пособие идеальной женщины и на собственном примере демонстрирует, как применить его в жизни. В неравном бою за мужчину мечты на помощь артистке приходит известный психолог Наталья Холоденко.

Полякова комментирует свою новую видео-работу, как всегда, с иронией:

«С Поляковой поведешься – блондинкой станешь, - и добавляет, - в нашей шестиминутной истории я вылечиваю от невроза идеальных мужчин».

В клипе певица предстает в разных и смелых ипостасях. На этот раз Полякова примеряет на себя восемь образов, шесть из которых – абсолютно новые для певицы.