Ольга Сумская рассказала о домогательствах неизвестного украинского режиссера

В интервью ТСН актриса Ольга Сумская рассказала, как в начале карьеры отказала режиссеру, когда он начал ее домогаться, и после этого потеряла роль.

«Нам есть что вспомнить, есть огромный опыт в общении с режиссерами, с продюсерами, – говорит Сумская. – И были такие истории, когда, скажем, я была фактически утверждена на одну из замечательных ролей. Мне было тогда 25-26 лет. И пошли домогательства от режиссера: и так, и сяк. Он пригласил меня в ресторан, были разговоры, он рассказывал мне о роли. И потом начались тактильные контакты. Подкат, как говорят у нас женщины. Я поняла, что здесь ничего не будет, потому что я вообще против таких. В первую очередь, мне кажется, надо уважать себя и ценить себя. Если вы профессионал, вы прежде всего должны видеть во мне актрису, а не то, что вы там себе надумали».

После отказа на предложение «почитать роль» дома у мужчины, режиссер снял Ольгу с уже утвержденной роли и делал все, чтобы ее не брали в другие проекты.

К сожалению, назвать имя недостойного мужчины актриса отказалась, сославшись на то, что он не слишком знаменит.

Верить ли в правдивость истории Ольги, пусть каждый сам решает. Но, как мне показалось, покрывая обидчика, она совсем не задумывается о молодых актрисах, которые могут угодить в похожую ситуацию с этим непорядочным человеком.