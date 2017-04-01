Ольга Горбачева намекнула, что снова беременна

«Кажется, сегодня все птицы проснулись одновременно, и это счастье будет ближайших семь месяцев всегда с нами», – написала Ольга.

Поклонники тут же расценили комментарий Горбачевой как признание в интересном положении.

Будем ждать подробностей!

Напомню, что Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин воспитывают двух дочек.

Фото: facebook.com