ТЕЛЕКРИТИКА

Ольга Горбачева намекнула, что снова беременна

Дуся
Певица Ольга Горбачева заинтриговала поклонников новым постом в Instagram. Артистка опубликовала свою фотографию и загадочно ее подписала, намекнув на счастье, которое будет с ней еще семь месяцев.

«Кажется, сегодня все птицы проснулись одновременно, и это счастье будет ближайших семь месяцев всегда с нами», – написала Ольга.

Поклонники тут же расценили комментарий Горбачевой как признание в интересном положении.

Будем ждать подробностей!

Напомню, что Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин  воспитывают двух дочек.

Фото: facebook.com



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