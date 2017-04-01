Ольга Горбачева намекнула, что снова беременна

Певица Ольга Горбачева заинтриговала поклонников новым постом в Instagram. Артистка опубликовала свою фотографию и загадочно ее подписала, намекнув на счастье, которое будет с ней еще семь месяцев.
«Кажется, сегодня все птицы проснулись одновременно, и это счастье будет ближайших семь месяцев всегда с нами», – написала Ольга.
Поклонники тут же расценили комментарий Горбачевой как признание в интересном положении.
Будем ждать подробностей!
Напомню, что Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин воспитывают двух дочек.
Фото: facebook.com