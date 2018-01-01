Ольга Фреймут возьмется за воспитание «пацанок»?

Cреди моих коллег прошел слух, что телеведущая Ольга Фреймут возвращается на «Новый канал». Говорят, что Ольга станет наставницей в новом сезоне реалити-шоу «Від пацанки до панянки».

Мне интересно, чему госпожа Фреймут может научить бывших зэчек, алкоголичек и наркоманок. И что об этом думает ее муж Владимир Локотко, впуская мать своих детей в этот мир, ведь ее сметут в первой же потасовке!