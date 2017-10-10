ТЕЛЕКРИТИКА

Ольга Фреймут сравнила полных людей со свиньями

Дуся

Ольга Фреймут стала ведущей нового проекта о похудении


Телеведущая Ольга Фреймут предстала в новом образе, который очень напоминает главную героиню Умы Турман из фильма «Убить Билла». Также на своей странице в Instagram Ольга сообщила, что отныне является ведущей игры «Шалена сушка».

Маю новину))) Відсьогодні я – ведуча гри #ШАЛЕНАСУШКА. Бачити мене у новому образі ви зможете на сторінках #ШАЛЕНАСУШКА в Insagram, FB та на сайті шаленасушка.укр shalenasushka.org

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

На странице игры в Facebook телеведущая более подробно рассказывает о проекте.

В опубликованном видео Фреймут, обращаясь к потенциальному зрителю, говорит, что она теперь «адский ангел» (разве в аду есть ангелы?) и хочет кого-то разозлить. Далее Ольга делает некорректное сравнение полных людей со свиньями.

«Если ты смотришь на себя в зеркало и тебе хочется хрюкнуть, тогда «Шалена сушка» для тебя», – говорит в видеоролике ведущая.

После просмотра ролика становится понятно, что новый проект призван помочь людям сбросить лишний вес и выиграть за это некий приз.

Я немного углубилась в интернет и узнала, что «Шалена сушка» является франшизой нашумевшего российского проекта «Бешеная сушка», в которой за похудение участникам предлагается выиграть ценные призы, деньги и даже автомобиль.

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