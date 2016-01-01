Ольга Фреймут снялась в спин-оффе российского сериала «Кухня»

Телеведущая Ольга Фреймут была замечена в эпизодической роли в сериале «Отель Элеон» для телеканала СТС, который являтся спин-оффом «Кухни». Но не спешите сразу бросаться камнями, ведь сиквел снимали студия «Yellow, Black and White» и украинский продакшен «Sister's Production» по заказу «1+1 media». В 2017 году его покажут в эфире украинского телевидения (в России премьера состоялась 28 ноября этого года). А сам сериал «Отель Элеон», в котором телеведущая сыграла камео, снимали для двух стран, сообщает kp.ua.

Сюжет закручен вокруг коллективов пятизвездочного бутик-отеля «Элеон» и ресторана «Виктор». У отеля кризисный период, и в 15-й серии картины Ольгу приглашают как ревизора, чтобы она дала им позитивные выводы и свою табличку качества, которая добавила бы популярности отелю.