Ольга Фреймут ответила на 21 вопрос от Vogue UA

Не знаю, как вы, а я всегда смотрю видеоролики от Vogue, в которых звезды в непринужденной атмосфере отвечают на 21 вопрос.

И как же я была рада, когда этот проект появился в Украине благодаря украинскому изданию глянца и Helen Marlen Group. Героиней первого видео стала телеведущая Ольга Фреймут. Она рассказала о платьях, которые носит по восемь лет, и о том, как потеряла дочку в магазине. В общем, пересказывать не стану, а просто посоветую посмотреть!