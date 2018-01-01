Олега Винника обвинили в плагиате, фанаты негодуют

Несмотря на это, адвокаты говорят, что любая часть песни охраняется авторским правом. Поэтому, если австрийские эксперты определят факт наличия плагиата, весьма вероятно, Олега в ближайшее время ждет судебный иск.

Об этом инциденте в своем сюжете рассказала ТСН, загрузив видео также и в соцсети. В комментариях тут же образовалась команда поддержки Винника. Поклонники украинского певца горой стали за своего кумира, обвиняя группу Joy в желании попиариться, а ТСН – в распространении очерняющих популярных украинцев новостей.

«Три стареньких дяденьки, чтобы напомнить о себе перед концертом, решили за счет самого популярного певца в стране обеспечить себе хотя бы какое-то проявление внимания», – пишут рассерженные пользователи сети.