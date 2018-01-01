Олега Винника обвинили в плагиате, фанаты негодуют

Участники известной австрийской поп-группы Joy заявили, что суперпопулярный украинский певец в песне «Нино» использует похожую музыку, которая звучит в их хите Touch by Touch.
Пик популярности австрийцев пришелся на 80-е, а хит Touch by Touch был написан в 1984 году.
«Мне нравится его версия, но наша песня первой была хитом везде», – заявил один из музыкантов.
Украинские музыкальные эксперты согласны с тем, что в двух песнях есть похожее звучание, а если быть точным, то только первые две ноты.
Несмотря на это, адвокаты говорят, что любая часть песни охраняется авторским правом. Поэтому, если австрийские эксперты определят факт наличия плагиата, весьма вероятно, Олега в ближайшее время ждет судебный иск.
Об этом инциденте в своем сюжете рассказала ТСН, загрузив видео также и в соцсети. В комментариях тут же образовалась команда поддержки Винника. Поклонники украинского певца горой стали за своего кумира, обвиняя группу Joy в желании попиариться, а ТСН – в распространении очерняющих популярных украинцев новостей.
«Три стареньких дяденьки, чтобы напомнить о себе перед концертом, решили за счет самого популярного певца в стране обеспечить себе хотя бы какое-то проявление внимания», – пишут рассерженные пользователи сети.