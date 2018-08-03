Олег Винник показал, как заниматься спортом по-доминикански

По версии Олега, доминиканский спорт включает в себя элементы сбивания кокосов с пальм, приседание и бег с плодами, а также питье кокосовой воды.

По видеороликом, у некоторых подписчиков Винника возник вопрос, кто снимает певца.

"А кто интересно снимает?) Когда будете знакомить с второй половинкой?", - спросила у Олега подписчица.

Вероятно, что Олега снимает его жена Таюне , но свои личные отношения артист старается не афишировать для того, чтобы не травмировать своих нежных поклонниц.

По слухам, поездку Виннику подарили друзья, а журналисты ТСН в сюжете рассказали, что такое путешествие стоит от 260 тисяч гривен за неделю проживания в экзотической стране.

Помимо этого артист поблагодарил всех за поздравления и пожелал, чтобы у всех былы такие дни рождения, как у него в этом году.