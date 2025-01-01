Олег Скрипка прокомментировал свои слова о гетто для русскоязычных

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка отреагировал на возмущения в соцсетях после публикации его высказываний о русскоязычном населении. В комментарии сайту ТСН.uа артист объяснил, почему сказал именно так.

«Мы в Украине живем в искаженном мире, – говорит Скрипка. – Украиноязычные граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто. Некоторые из них отдают свои жизни на востоке страны за право быть украинцем.

Гражданам Франции или Великобритании трудно понять, как можно бороться за право говорить в своей стране на родном языке... Мы имеем невероятное количество прекрасных песен и артистов. И очень странно выглядит кровавая резня за мизерные 25% украинских песен на радио, и их полное отсутствие на телевидении в новогоднюю ночь».

Комментируя свое утверждение о необходимости знать язык страны, в которой живешь, Олег вспомнил свой непростой путь эмигранта во Франции.

«Я действительно считаю, что граждане Украины (как и любой страны) должны знать язык родного государства, – говорит музыкант. – Поддерживаю увеличение украинского контента во всех сферах общественной жизни. Это – европейская практика. К примеру, во Франции закон требует и от граждан и эмигрантов знание французского, в Польше – польского, в Чехии – чешского. Я лично прошел путь эмигранта в Париже без знания французского, а только с русским и английским, не мог получить социального общения. Тем более не имел возможности работать, играть музыку, даже платить налоги. Но французское государство идет навстречу людям, которые готовы интегрироваться во французское общество, предлагая бесплатные образовательные курсы французского. Я воспользовался ими, выучил язык и адаптировался во французское общество».