Олег Скрипка: Людям, которые не могут выучить украинский, ставят диагноз «дебильность»

В открытом интервью моим коллегам из «УП» легенда украинской рок-музыки Олег Скрипка радикально высказался относительно русскоязычного населения и квот на радио.

«В моей стране грез, в идеальной стране, украинский – господствующий язык в обществе. Там на радиостанциях крутят сто процентов украинской музыки, а не 25-35 нищебродских процентов.

В моей стране грез государство работает в резонансе с ведущими культурными деятелями. Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас продолжается.

В моей стране грез у меня столько концертов, сколько я хочу – пять-семь в месяц, не более, но в хороших залах. Там я могу реализовать огромные проекты – начиная от фестивалей и продолжая моими выступлениями с различными оркестрами в прекрасных залах, в опере, например, во дворце «Украина», аренду которого я сейчас не могу себе позволить.

Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализовываю – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов.

Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях».

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебильность». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"».

«Представьте газон с очень непривлекательными цветами. Их периодически закатывали в асфальт, а они почему-то росли. Теперь решают, стоит ли эти цветы поливать. Закон о квотах на украиноязычную музыку – это закон о поливе цветов».

«Если мы заменим русскоязычное дерьмо в эфирах на украиноязычное дерьмо, ничего не изменится. Результат будет впечатляющим тогда, когда мы сделаем слово «украинское» синонимом слова "качественное"».

«Очень много лет, веков украинский творческий продукт закапывался в землю. Именно поэтому, наверное, у нас такой хороший чернозем. В нем вся украинская культура».

Без комментариев.

Фото: Максим Лисовой