Оксана Соколова возвращается в эфир ICTV с новой прической и новым проектом

Соскучились? Я знаю, что соскучились. Когда в прошлом году стало известно, что эфир «Фактів тижня» на ICTV покидает Оксана Соколова, я, честно признаться, была немного в шоке. Ведь это почти то же самое, что убрать из ТСН Аллу Мазур! Однако на официальной странице ICTV в Facebook появилось интересное видео – проморолик нового проекта под названием «100 минут с Оксаной Соколовой».

В общем, больше ни слова! На новую прическу телеведущей смотрите сами: