Оксана Марченко впервые прокомментировала свой уход из «Х-Фактора»

Впервые за четыре года Оксана Марченко дала интервью. Вопросов накопилось много, тем более, что у Оксаны произошли серьезные изменения: она ушла из «Х-Фактора» и занялась новым проектом.
Оксана, вам тяжело далось решение покинуть «Х-Фактор»? С кем вы советовались перед тем, как его принять, и почему решили уйти?
Не буду лукавить – решение далось непросто. Много лет я была ведущей «Х-Фактора», до этого вела шоу «Україна має талант». Существует теория, согласно которой нельзя долго заниматься одним и тем же делом, нужно выходить на новые уровни. Я никогда не боялась сказать: «Прощай», чтобы вскоре услышать новое: «Здравствуй».
Конечно, все годы работы на «Х-Факторе» – это отдельная счастливая жизнь. Вся команда профессионалов-телевизионщиков, жюри, постановщики, кастинги, съемки, обсуждения, дискуссии, слезы и смех – все это было необыкновенно. Я очень благодарна Богу за то, что со мной случился «Х-Фактор». Но эта страница моей жизни перевернута. И не нужно драматизировать. Как говорится в одном стихотворении: «Немало суток отнимало чтение чужих судеб, чужих печальных книг. Одни я закрывал без сожаления, частицу сердца оставлял в других…» В «Х-Факторе» осталась частица моего сердца. Но я хочу открывать новые страницы своей жизни. Надеюсь, что их будет еще много.
Что же касается советов, то я, конечно, советовалась по этому вопросу со своим мужем (политический деятель Виктор Медведчук. – Прим. ред.). У нас не принято рубить сплеча, если это не какой-то экстренный вопрос, требующий немедленного принятия решения.
Конечно, были моменты, когда я хотела сделать что-то иначе. Разное видение – это нормально. Вы же знаете, что у творческих людей часто случаются разногласия. Но могу сказать, что мне было и комфортно, и интересно. Определяющим для меня всегда было и остается одно – качественно, отдаваясь на 100 процентов, делать свою работу. Мне может что-то не нравиться, но я много лет на ТВ, и знаю, что тут побеждает команда. Я – командный игрок.
По-разному. Мне многие писали и звонили. Говорили, что им очень жаль, что я ухожу с проекта. Были и слезы, и смех.
«Нельзя долго заниматься одним и тем же делом. Нужно выходить на новые уровни»
По первым аккордам начала каждого прямого эфира. Это всегда так волнительно, никогда не знаешь, каким будет эфир. По тем моментам, когда щекочет нервы ожидание результатов голосования. Буду скучать по тренировочному лагерю, где мы много и интересно общались с участниками. Сколько необыкновенных историй из жизни было там рассказано, сколько сокровенных тайн… Но самое главное – это люди. Я буду скучать по еще не рассказанным историям и новым людям.
Я особенно много таких участников могу выделить в первом и четвертом сезонах. Там были какие-то родные люди. Хотя так могу сказать почти обо всех.
«Могу сказать наверняка: Оксана будет нескучной и будет собой!»
«Свободное время» – звучит как волшебная музыка. У меня давно нет такой роскоши. Много дел. Но мой жизненный приоритет – семья. У меня есть где применить и свое хобби, ставшее, по сути, второй профессией – архитектура, дизайн и строительство. Есть несколько постоянно действующих социальных проектов, хотя сейчас я буду находить время на создание нового. На начальном этапе это очень важно. Его надо создать. С нуля. Это очень увлекательно.
Есть несколько вопросов относительно нового проекта, на которые у меня пока нет ответов. Поэтому вернемся к этому разговору тогда, когда все станет понятно.
С огромной радостью описала бы вам, какой станет Оксана Марченко, если бы хоть что-то знала по этому поводу. Пока преждевременно говорить об этом. Одно могу сказать наверняка: Оксана будет нескучной и будет собой! (Улыбается.)
«Дочь расстроилась, ей не хотелось расставаться с «Х-Фактором». Она всегда была там со мной»
Муж меня поддержал, как я уже сказала. Для него в этом решении было главным, чтобы мне было хорошо. А дочь расстроилась, так ей не хотелось расставаться с «Х-Фактором». Она всегда была там со мной, на всех эфирах, до глубокой ночи. Всех там знает, и ее все знают.
Может, я слишком самонадеянна, но мне кажется, у нас с Дашей очень хорошие отношения, и я ее понимаю. Что-то разделяю, что-то – нет. Мы много общаемся, делимся секретами. Переходный возраст на самом деле – это ведь проблема не подростков, а взрослых. Нам часто лень постигать тонкости детской психики и относиться с уважением ко всем их делам. Мы хотим только контролировать. А надо вникать и уделять время. Это тоже большой труд. Но другого пути нет.
Она вам лекцию может прочесть на тему красоты, имиджа, стиля, здорового питания и так далее. У нас с ней очень часто совпадают мнения. В общем, за чувство прекрасного моей дочери я спокойна.
В идеале я хотела бы видеть ее здоровой и счастливой. Не имеет значения, чем именно Даша будет заниматься, главное – чтобы это приносило ей удовольствие и пользу. И не только ей. Ведь любая работа должна быть социально полезной.
Как и многие украинские женщины, я обожаю заниматься домом, делать его красивым, уютным и счастливым. Только мы так умеем – выглядеть прекрасно, при этом дом сверкает чистотой и вкусно пахнет из кухни. Было бы желание – график тут совершенно ни при чем.
Я стараюсь не давать Виктору Владимировичу повода почувствовать, что я уделяю семье мало времени. Он тоже человек очень занятой. Но мы обязательно находим для себя время. Ужинаем все вместе, вместе проводим выходные. На детских каникулах, летом мы наверстываем то, что упустили в течение учебного года из-за нехватки времени. А о том, чтобы я не работала, вопрос вообще не поднимался. Я люблю телевидение, журналистику, но если надо будет сделать выбор – сделаю его не задумываясь в пользу семьи.
Конечно, я занимаюсь сейчас проектом. Однако на выходных стараюсь отдыхать, чтобы иметь силы и желание заниматься делами всю рабочую неделю. Очень важно периодически отвлекаться от напряженной работы, пусть и ненадолго. Например, почитать, сходить в баню.
Каждый сезон «Х-Фактора» был разным. Бывало, я чувствовала себя просто выжатой, а иногда вообще не ощущала усталости. Поэтому и восстановление было всегда разным. Физические нагрузки хорошо отвлекают от разных глупостей: плавание, прогулки на свежем воздухе. Мне этого вполне хватает.
Пока не имею ни малейшего представления, куда и когда мы поедем. Точно знаю только одно: мы будем отдыхать все вместе, всей семьей. Где и когда – совсем неважно.
Буду отмечать дома. Будем петь в караоке: «Шоу должно продолжаться!» (Смеется.)
P. S. Мы будем следить за происходящим в жизни Оксаны Марченко. И, конечно, первыми вам сообщим подробности о ее новом телепроекте.