Оксана Марченко впервые прокомментировала свой уход из «Х-Фактора»

Оксана, вам тяжело далось решение покинуть «Х-Фактор»? С кем вы советовались перед тем, как его принять, и почему решили уйти?

Не буду лукавить – решение далось непросто. Много лет я была ведущей «Х-Фактора», до этого вела шоу «Україна має талант». Существует теория, согласно которой нельзя долго заниматься одним и тем же делом, нужно выходить на новые уровни. Я никогда не боялась сказать: «Прощай», чтобы вскоре услышать новое: «Здравствуй».

Конечно, все годы работы на «Х-Факторе» – это отдельная счастливая жизнь. Вся команда профессионалов-телевизионщиков, жюри, постановщики, кастинги, съемки, обсуждения, дискуссии, слезы и смех – все это было необыкновенно. Я очень благодарна Богу за то, что со мной случился «Х-Фактор». Но эта страница моей жизни перевернута. И не нужно драматизировать. Как говорится в одном стихотворении: «Немало суток отнимало чтение чужих судеб, чужих печальных книг. Одни я закрывал без сожаления, частицу сердца оставлял в других…» В «Х-Факторе» осталась частица моего сердца. Но я хочу открывать новые страницы своей жизни. Надеюсь, что их будет еще много.

Что же касается советов, то я, конечно, советовалась по этому вопросу со своим мужем (политический деятель Виктор Медведчук. – Прим. ред.). У нас не принято рубить сплеча, если это не какой-то экстренный вопрос, требующий немедленного принятия решения.