Оксана Марченко уходит из «Х-Фактора»

В преддверии пасхальных праздников телеведущая Оксана Марченко решила немного шокировать своих поклонников, объявив об уходе из проекта «Х-Фактор». Признаться, меня новость огорчила, ведь многие из нас ассоциируют это талант-шоу исключительно с ведущей Марченко. И что теперь будет? А будет новый проект, который Оксана считает своим большим творческим этапом!
«Грядущее Воскресение Христово приносит и в мою жизнь большие изменения, – пишет телеведущая в Facebook. – Я с огромной благодарностью прощаюсь с любимым «Х-Фактором» и бесконечно благодарю своих коллег, профессионалов-телевизионщиков, с которыми мне посчастливилось работать. Я с огромной любовью буду вспоминать наших потрясающих участников, которые навсегда останутся в моем сердце.
И с большой радостью сообщаю о том, что я начинаю работать над новым телевизионным проектом, который я считаю большим творческим этапом своей жизни».