Оксана Марченко уходит из «Х-Фактора»

«Грядущее Воскресение Христово приносит и в мою жизнь большие изменения, – пишет телеведущая в Facebook. – Я с огромной благодарностью прощаюсь с любимым «Х-Фактором» и бесконечно благодарю своих коллег, профессионалов-телевизионщиков, с которыми мне посчастливилось работать. Я с огромной любовью буду вспоминать наших потрясающих участников, которые навсегда останутся в моем сердце.

И с большой радостью сообщаю о том, что я начинаю работать над новым телевизионным проектом, который я считаю большим творческим этапом своей жизни».