Охранники Лободы могут угодить за решетку на семь лет – СМИ

По состоянию на сегодняшний день установлено, что главный охранник певицы Николай Отачкин вместе с водителем Лободы силой отобрали у журналистки видеокамеру, а затем, угрожая оружием, обыскали автомобиль, вырвали и унесли с собой видеорегистратор, а также все ценное, что было в машине – фонарик и GPS-треккер.

Отачкин признался в совершении преступления и, пытаясь ввести следствие в заблуждение, рассказывал, что был один. Ему предъявлено подозрение сразу по двум статьям: препятствование журналистской деятельности и грабеж. Его напарнику подозрение вручат уже в скором времени, тогда же и выберут меру пресечения.

«В настоящее время сообщено о подозрении одному из участников инцидента по статье 186, более того, мне известно, что уже есть подозрение на другого участника, и оно тоже будет объявлено, – заверил главный прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. – Продолжаются активные следственные действия. Состояние следствия находится на контроле прокуратуры Киевской области».

Фото: facebook.com/loboda.official